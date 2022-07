Red Hot Chili Peppers zeggen concert vanavond af wegens ziekte, onduidelijkheid over Rock Werchter

De Red Hot Chili Peppers hebben hun concert van vanavond in Glasgow moeten anuleren wegens ziekte. Dat liet de band zelf weten via Twitter. De groep moet zondag normaal gezien op Rock Werchter staan maar of dat zal doorgaan is nog niet duidelijk.

‘Wegens ziekte zal RHCP vanavond 1 juli niet kunnen optreden in Glasgow. We werken aan een nieuwe datum. Houdt uw tickets bij en wacht op een update. RHCP houdt van Schotland en zijn erg teleurgesteld dat ze niet kunnen optreden. Dank u voor uw begrip’, klinkt het in een kort bericht op sociale media. Of de band dan ook zal moeten annuleren voor Rock Werchter is nog niet duidelijk.

Het is intussen al de tweede band waar onzekerheid over heerst want eerder al was het niet zeker of Metallica vanavond zou optreden. Intussen werd wel bevestigd dat de groep vrijdag te zien zal zijn op het festival.