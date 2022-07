Romige Toscaanse zalm met crispy rijst

‘Zalm verkocht krijgen bij je kinderen doe je met dit recept!’ schrijft Sofie Dumont in haar uitbundige nieuwe kookboek Happy moments. Maar je kunt dat recept ook gebruiken voor witte vis in plaats van zalm, of voor quinoa in plaats van rijst. Het is een heel slimme formule om met weinig moeite, en met weinig bijzondere ingrediënten, toch iets genereus op tafel te zetten.