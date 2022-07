Of je hem nu in de oven bakt of in de smeulende kolen van een kampvuur, een aardappel in de schil moet het vooral hebben van de vulling die hij krijgt. Yotam Ottolenghi weet daar natuurlijk raad mee, en beperkt zich voor zijn eigenzinnige kruidenboter tot enkele welgemikte smaakmakers: uien en rozenharissa – en je kunt ook echt wel gewone harissa gebruiken in de plaats.