Bloedsporen aangetroffen in huis in Peru waar vermiste Natacha feestje bijwoonde

De Peruviaanse autoriteiten hebben donderdag gezegd dat er bloedsporen zijn gevonden in een huis in het district Cabanaconde. Daar woonde de Belgische Natacha de Crombrugghe (28) de dag voor haar verdwijning een feestje bij.

Er zijn verder geen verdachte elementen ontdekt en het is nog niet duidelijk of de bloedsporen van de vermiste vrouw zijn, melden Peruviaanse media. De onderzoekers hebben niet gespecifieerd in welk deel van het huis de bloedsporen gevonden zijn. Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek wordt sinds 24 januari vermist. Ze zou de dag voor haar verdwijning een feestje hebben bijgewoond in het huis.

De Crombrugghe was op trektocht in Peru. Ze had een rugzak achtergelaten in haar hotelkamer in Cabanaconde, voordat ze ’s ochtends vertrok naar de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.

Volgens een nieuw spoor was de jonge vrouw van het district Cabanaconde naar Caylloma gereisd, waar zij op 24 januari voor het laatst was gezien. Intussen is Natacha al ruim vijf maanden vermist en is het onderzoek meermaals stilgelegd.

Volgens de lokale politie werd de jonge vrouw het slacht­offer van de onvoorspelbare ­natuur. De regio wordt geregeld geteisterd door aardverschuivingen. Maar de ouders van de vermiste vrouw, die ook in Peru zijn, denken dat hun dochter in handen viel van ­iemand met minder goede ­bedoelingen. Ze loofden een geldprijs van 14.000 euro uit voor de gouden tip.

Sinds midden juni probeert een team van onderzoekers uit Lima na te gaan of de verdwijning van Natacha de Crombrugghe van criminele aard kan zijn. De lokale pers meldde recentelijk dat speurders opnieuw mogelijke getuigen verhoren. Er vinden ook nieuwe huiszoekingen plaats in en rond een woning waar de Crombrugghe het laatste gezien werd.

Ook in de Colcakloof wordt druk verder gezocht naar een lichaam. De onderzoeksteams gaan er ondertussen van uit dat ze de vrouw niet meer levend zullen terugvinden. Hierbij lijken ze nog altijd met verschillende pistes rekening te houden, gaande van een ongelukkige val tijdens haar wandeltocht tot een misdrijf waarbij ze in handen van criminelen zou gevallen zijn.

Reisapp met foto’s en locatie

Meer dan tachtig Peruaanse reddingswerkers en politiemannen hebben sinds haar verdwijning wekenlang het gebied uitgekamd. Ook Belgische speurders trokken naar Peru. Maar dat de Crombrugghe verdwaalde in het gigantische gebied of een kwalijke val maakte, lijkt niet de enige optie waarmee het Belgische ­gerecht rekening houdt. Het lijkt er steeds meer op dat ze ervan uitgaan dat de Crombrugghe het slacht­offer van een misdrijf geweest kan zijn. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ons land geen reddingswerkers, maar speurders stuurde.

Die theorie van een crimineel feit wordt bovendien gestaafd door het feit dat de familie van de vrouw haar de hele reis lang via een speciale reisapp kon volgen. Ze wisten op elk moment waar de backpacker zich bevond. De Crombrugghe kon op haar beurt ook foto’s linken aan de locaties. De laatste keer dat de app een signaal uitstuurde, was ze nog niet uit Cabanaconde vertrokken richting de kloof. Mogelijk heeft ze het dorp dus nooit verlaten.