Zonnige ochtend gevolgd door lokale buien

Het is vrijdagochtend op vele plaatsen zonnig, behalve ten zuiden van Samber en Maas. In de loop van de dag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden, met hier een daar een bui. Aan zee wordt het in de namiddag zonniger.

De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/u. Vrijdagavond neemt de bewolking geleidelijk af. Het wordt een rustige nacht met brede opklaringen. De minima liggen tussen 6 en 12 graden. De wind waait zwak. Aan zee wordt hij matig.

Zaterdag start de dag zonnig. Later ontstaan enkele stapelwolken die op het einde van de dag opnieuw oplossen. Het blijft droog bij maxima van 20 graden in de Ardennen en aan zee tot 24 graden in de Kempen. Er staat een zwakke tot matige wind.

Zondag is het eerst vrij zonnig. Later verschijnen er toch veel wolkenvelden, met vooral in het noordwesten van het land kans op enkele lokale buitjes. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. De wind waait matig.

Maandag blijft het droog met zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig.

Dinsdag krijgen we afwisselend zon en wolkenvelden. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden, met een zwakke tot matige wind.