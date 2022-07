Niet elk techbedrijf beseft dat AI ook creepy kan zijn

Artificiële intelligentie kan ons verder helpen, maar kan soms ook heel creepy zijn. Microsoft beseft dat en stopt met artificiële emotieherkenning, Amazon beseft het nog niet en laat je dan weer de stem van je overleden grootmoeder gebruiken als slimme assistent.





Verder hebben we het over een vergissing van de Chinezen, over hoe je je vrienden écht kent door hun geur en over ontwikkelingen in de Metaverse.

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.