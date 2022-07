Podcast |Abdeslam krijgt levenslang: Parijse lessen voor ons terreurproces

Na een kleine tien maanden is het doek gevallen over wat in Frankrijk ‘het proces van de eeuw’ genoemd wordt. De hoofdverdachten, onder wie Salah Abdeslam, kregen levenslang.





Met gerechtsjournalist Mark Eeckhaut praten we over het belang van het proces. Welke nieuwe elementen bracht het aan het licht? Had het een louterend effect voor de nabestaanden? En wat leert dit proces ons voor ‘ons’ terreurproces in oktober?

