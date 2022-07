Trump: Ex-medewerkster die getuigde voor commissie is ‘gek’

Cassidy Hutchinson, de kroongetuige van de Capitoolcommissie die Trump dinsdag beschuldigde van fysiek geweld tegen zijn eigen medewerkers, is ‘gek’ en ‘leeft in haar eigen wereld’. Dat vindt althans Donald Trump, zo liet de voormalig president donderdag weten in een interview met de extreemrechtse Amerikaanse televisiezender Newsmax.

‘Ze leeft in een fantasiewereld’, aldus Trump. Hutchinson vertelde dinsdag in een openbare hoorzitting aan de commissie die de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw onderzoekt onder meer dat Trump fysiek geweld gebruikte tegen een van zijn medewerkers.

Het voorval vond plaats op 6 januari 2021 na afloop van een speech die de president had gegeven op een bijeenkomst van zijn supporters. Trump wilde naar het Capitool, waar de boel op dat moment al flink uit de hand aan het lopen was, maar zijn medewerkers reden hem naar het Witte Huis. Trump greep daarop naar het stuur van de wagen en toen chef van de geheime dienst Bobby Engle hem probeerde tegen te houden greep Trump Engle naar de keel. ‘I am the fucking president. Breng me naar het Capitool!’, riep Trump daarbij volgens Hutchinson uit.

De oud-medewerkster getuigde ook dat Trumps advocaat Rudi Guilliani al dagen voor 6 januari informeerde ‘of ze ook zo opgewonden was’ over die betreffende dag. Verder zegt ze dat er ‘vanaf eind december 2020’ herhaaldelijk gesproken werd over de Proud Boys en de Oath Keepers, twee extreemrechtse groeperingen van Trumpsupporters, waarvan veel leden uiteindelijk het Capitool bestormden.

Voormalig rechterhand

Hutchinson is de voormalig rechterhand van Trumps stafchef Mark Meadows en was daarmee bijzonder goed ingevoerd in het reilen en zeilen in het Witte Huis. Haar bureau bevond zich bovendien praktisch naast het kantoor van de president. Bij het incident in de dienstwagen was ze evenwel niet aanwezig, dit hoorde in een gesprek met andere medewerkers, waar ook Engle bij aanwezig was.

Trump beweert dat Hutchinson graag voor hem wilde werken, maar dat hij van verschillende mensen te horen kreeg dat hij haar niet moest aannemen. ‘Ze werd niet gerespecteerd door mensen in het Witte Huis. Ze zeiden tegen me ‘blijf bij haar uit de buurt’. Ik zal niet zeggen wat ze precies tegen haar hadden, maar ze hadden een heleboel redenen om me voor haar te waarschuwen.’ Ook zei Trump donderdag dat hij Hutchinson ‘nauwelijks kende’ en niks van haar afwist.