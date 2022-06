Sonny Barger overleden: huisfilosoof die Hells Angels berucht maakte

Barger overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij stond aan de wieg van een van de eerste takken van de motorbende in de jaren ‘50. Dankzij hem werden de Hells Angels een grote, maar ook beruchte club.

‘Als je dit leest, weet je dat ik er niet meer ben.’ Via de officiële Facebookpagina van Ralph ‘Sonny’ Barger verneemt de wereld het nieuws van diens overlijden. Hij heeft de strijd met kanker verloren, zo staat er. Hij blikt in de post tevreden terug op een goed leven.

De motard richtte de Hells Angels-afdeling in de Amerikaanse stad Oakland op. Onder zijn impuls werden alle afdelingen van de motorbende goed met elkaar afgestemd en groeide de club uit tot een wereldwijd fenomeen. Hij gold bovendien als drijvende filosofische kracht voor de club. Zo hamerde hij sterk op het broederschap en de verbondenheid onder de leden.

Criminaliteit

Maar dat broederschap onderling vertaalde zich geenszins in liefdadigheid naar de buitenwereld. Hij promootte het rebelse imago van de bende. Hij schaamde zich niet voor feiten zoals drugshandel, wapenhandel en geweld binnen de Hells Angels-rangen.

Zelf had de man ook een resem feiten op zijn palmares staan. Op zijn strafblad waren veroordelingen te vinden voor onder meer heroïnehandel, ontvoering en het bezit van explosieven, bedoeld om het clubhuis van een rivaliserende bende op te blazen. Spijt toont de man niet. Hij vindt dat zijn dertien jaar in de gevangenis goed in verhouding staat met het plezier dat hij aan zijn levensstijl beleefde.

Foto: REUTERS

Sigaret op weg naar de operatietafel

Barger stond bekend als een hevige drinker en roker. Op zijn 44e kreeg hij al eens een kankerdiagnose: keelkanker. Die was zo ernstig dat zijn stembanden moesten verwijderd worden. Onderweg naar de operatietafel rookte de biker nog een sigaret. Sinds de operatie moest Barger een canule afdekken om te kunnen spreken. Zijn stem klonk sindsdien ruw en schor.

Door zijn excentrieke imago kon Barger rekenen op de aandacht van populaire cultuur. Films uit de jaren ‘60 zoals Hells Angels on Wheels en Hells Angels 1969 konden zelfs op zijn advies en medewerking rekenen. In de reeks Sons of Anarchy was Barger te zien in de huid van Lenny the Pimp. Het motoricoon was niet alleen het onderwerp van verschillende boeken, maar schreef ook zelf een biografie: Hell’s Angel: Het bizarre verhaal van Sonny Barger en de Hell’s Angels Motorcycle Club.