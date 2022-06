U kunt wel degelijk corona krijgen van uw kat

Voor het eerst hebben onderzoekers kunnen aantonen dat een kat een mens besmet heeft. Al is dat waarschijnlijk geen belangrijke besmettingsroute.

Dat mensen het coronavirus kunnen doorgeven aan hun kat, is al herhaaldelijk vastgesteld. Al in maart 2020 beschreven onderzoekers van de Universiteit van Luik het allereerste geval.

Maar het omgekeerde, dat een kat een mens besmet, was nooit eerder aangetoond. Tot nu.

Thaise onderzoekers onderzochten het bijzondere geval van een 64-jarige man en zijn 32-jarige zoon. Ze testten in augustus vorig jaar positief in de hoofdstad Bangkok. Omdat er geen ziekenhuisbedden beschikbaar waren, reisden ze, samen met hun kat, 900 kilometer in een ambulance. De kat had in hetzelfde bed geslapen als de patiënten.

Bij aankomst werd de kat onderzocht door drie dierenartsen. De kat kreeg een wisser in de neus, en niesde daarbij in het gezicht van een van de dierenartsen. Die dierenarts kreeg even later koorts, een loopneus en een hoest. Ze bleek met corona besmet.

Ook de kat had veel virus in de neus, zo bleek later. Zodra geweten was dat de kat positief was, mocht ze haar baasjes vergezellen in het ziekenhuis. Samen met een van de patiënten mocht de kat het ziekenhuis weer verlaten.

Via contactopsporing werden alle menselijke contacten van de dierenarts getest. Slechts één van hen had ook corona, maar het ging zelfs niet om dezelfde virusvariant. Bovendien circuleerde de variant die de dierenarts opliep niet in de Thaise provincie waar ze woonde en werkte.

Uit de genetische analyse bleek de dierenarts besmet met dezelfde virusstam als de twee mannen én de kat. Gezien de dierenarts de twee mannen nooit heeft ontmoet, luidt de conclusie: het moet de kat geweest zijn.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) is niet verbaasd. ‘Het is de eerste keer dat het aangetoond wordt, maar voor mij is het een evidentie. Als je virus kan aantreffen in de neus, dan is het waarschijnlijk ook mogelijk dat het dier het virus kan doorgeven.’

Dat een dier een mens kan aansteken met het coronavirus, mag niemand van zijn melk brengen. Als dat niet zou kunnen, dan hadden we de voorbije jaren immers geen pandemie gekend.

Nertsen, hamsters, herten

Uit eerdere analyses blijkt dat heel wat zoogdieren het virus kunnen oplopen, gezien ze de receptoren hebben waarop het virus zich richt. Maar het lijstje van dieren waarbij de overdracht van dier op mens al gedocumenteerd werd, is voorlopig kort. Nertsen gaven het virus door in Nederland, hamsters in Hong Kong en herten in Canada. Aan dat lijstje wordt nu dus een Thaise kat toegevoegd.

Katten blijken gevoeliger te zijn voor een coronabesmetting dan andere huisdieren. Ook honden kunnen besmet raken, maar het virus vermenigvuldigt zich traag bij honden. Uit een experiment blijkt dat katten ook andere katten kunnen aansteken.

Hoewel nu blijkt dat katten mensen kunnen aansteken, is het waarschijnlijk geen belangrijke transmissieroute, stellen de auteurs van de studie. Katten stoten het virus minder lang uit. ‘In het geheel van de epidemie is het een fait divers. De verspreiding tussen mensen is nog altijd de allerbelangrijkste route’, zegt Van Gucht.

Maar virusverspreiding van dier op mens is potentieel wel gevaarlijk. Als virussen circuleren in dieren, kunnen ze daar muteren tot een nieuwe variant. Door over te springen naar mensen kan zo een potentieel gevaarlijke nieuwe variant geïntroduceerd worden bij mensen. Om die reden werden nertsen in Nederland en Denemarken massaal afgemaakt. ‘Dat speelt bij katten minder, omdat het vrij solitaire dieren zijn. Maar bij herten in Noord-Amerika circuleert het wel vlot. Daar is een dierlijk reservoir ontstaan’, zegt Van Gucht.

De onderzoekers trekken twee lessen uit hun gevalstudie. De eerste les is dat dierenartsen het best ook een gelaatsscherm dragen als ze dieren onderzoeken die mogelijk corona hebben. De dierenarts droeg een FFP2-mondmasker en handschoenen. Mogelijk werd ze besmet via het oogvocht.

Een tweede les is dat mensen die (mogelijk) corona hebben, best afstand houden van hun kat. ‘Uw huisdier kussen of het in uw gezicht laten likken, is zeker geen goed idee. Laat het dier ook niet bij u slapen’, zegt Van Gucht.

Mensen moeten extra voorzorgen nemen als ze een besmetting bij hun kat vermoeden, verklaarde een van de auteurs aan Nature. ‘Ze moeten hun kat niet in de steek laten, maar net met meer zorg behandelen.’