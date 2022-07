Het Russische leger heeft woensdag raketten afgevuurd op de Oekraïense stad Mykolajiv, in het zuiden van het land. Op beelden is te zien hoe de volledige bovenverdieping van een appartementsgebouw vernield is. Hulpverleners haalden zeven slachtoffers vanonder het puin. Ze voerden ook een bijzondere reddingsactie uit voor een bange labrador die op de vierde verdieping vastzat. Kijk mee in bovenstaande video.