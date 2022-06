Navo richt haar pijlen zijdelings op migratie

Hoewel vooral de oorlog in Oekraïne de aandacht van de Navo opeist, wordt in de marge van de top in Madrid ook gewerkt aan andere veiligheidskwesties, zoals migratie.

‘Ik verwacht erg belangrijke beslissingen over de zuidelijke grens van de Navo en terrorisme.’ Die verklaring van Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op de dorpel van de top in Madrid ging de laatste dagen bijna onopgemerkt voorbij. De uitspraak verging in het niets naast de toetreding van Finland en Zweden tot de defensie-organisatie en de spectaculaire militaire opbouw langs de oostgrens.

Maar wie het nieuwe Strategische Concept van de Navo doorneemt, leest een brede definitie van veiligheid. Nieuwe vormen van veiligheid krijgen een plaats in die nieuwe leidraad van het bondgenootschap. Cybersecurity, hybride oorlogsvoering vanuit China en klimaatverandering worden nu ook genoemd. Net zoals migratie.

Blik naar het zuiden

Onrust en terreur in Afrika veroorzaken extra migratie richting Europa. Ook de klimaatverandering zal in de toekomst extra uitdagingen op het gebied van migratie opwerpen, meent de Navo. De hele keten aanpakken is daarom een kwestie van veiligheid, volgens het bondgenootschap.

Het document vermeldt ook doemscenario’s zoals aan de Pools-Wit-Russische grens. Enkele maanden geleden ronselde de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko actief migranten om die naar de Europese grens te brengen. Hij was misnoegd over Europese sancties en gebruikte de migranten als drukmiddel.

De Spaanse premier Pedro Sanchez alludeerde al op het belang van uitdagingen in het zuiden in een interview met AP. Onlangs werden die Spaanse kopzorgen nog eens extra duidelijk toen hun enclave Melilla werd bestormd. Daarbij kwamen 23 migranten om het leven.

Frontex

Hoe de Navo zal bijdragen aan een migratie-aanpak, blijft vaag in de nieuwe nota. In 2016 riepen Duitsland, Griekenland en Turkije de Navo wel al om hulp om migratiestromen te managen. Volgens de Navo-website draagt de defensie-organisatie bij tot ‘internationale pogingen om illegale migratie in te dammen’. Ze doet dat via ‘inlichtingen, surveillance en verkenning’ en werkt daarvoor samen met het Europees grensagentschap Frontex. Dat agentschap is erg omstreden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij illegale pushbacks.