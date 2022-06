Jacques Borlée stopt na Parijs 2024 als coach 4x400m

Jacques Borlée zal de 4x400m aflossingsploeg nog leiden tot de Olympische Spelen van Parijs 2024, maar dan houdt hij het voor bekeken. Dat heeft de 64-jarige vader van Kevin, Jonathan en Dylan Borlée donderdag aangekondigd.

‘Ik ben zeer fier op ons parcours, fier op mijn zonen, zeer fier op de jongeren die erbij gekomen zijn: Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Christian Iguacel’, vertelde Jacques donderdag op een persmoment. ‘Er zit een continuïteit in dit project. Na de vierde plek in Tokio hadden we het echt moeilijk. Toen kwamen er blessures voor Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée. Zijn we geboren voor het ongeluk, dacht ik. En toen pakten we die indoorwereldtitel in Belgrado. Ik moet iedereen feliciteren. Ik ga zeker nog door tot Parijs 2024 maar daarna is het tijd om de stok door te geven.’

Jacques Borlée bouwde vanaf 2008 met dank aan zijn eigen zonen de 4x400 meter estafette, de Belgian Tornados, uit tot een team van wereldniveau. Veelvuldige EK-medailles (5x goud, 1x zilver, 2x brons) en WK-medailles (1x goud, 1x zilver, 4x brons) volgden. Op de Spelen werd zijn team drie keer vierde en één keer vijfde. In 2011 en 2012 werd Jacques Borlée uitgeroepen tot Belgisch Coach van het Jaar.