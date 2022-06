Aandelenbeurzen kennen slechtste eerste jaarhelft in meer dan dertig jaar

De Brusselse aandelenindex Bel20 heeft de op één na slechtste eerste halfjaar achter de rug sinds 2008. Voor de wereldindex, MSCI World, gaat het om de grootste terugval sinds de start van de index in 1990. De strijd tegen de ontspoorde inflatie zorgt voor recessievrees.

Dat de beurzen het dit jaar moeilijker zouden hebben na twee jaar in het teken van covid-19 en anticrisisbestrijding door centrale bankiers was duidelijk. Maar dat het zo’n bloedbad zou worden, had niemand verwacht. De beste illustratie vormt de beursindex MSCI World, die aandelen uit 47 landen omvat. Die kende zijn sterkste daling sinds de index voor het eerst werd samengesteld in 1990 en noteert een verlies van 20,34 procent. 12.680 miljard dollar aan waarde ging in rook op.

De reden voor de dramatische ommekeer is de sterkste stijging van de inflatie in circa veertig jaar die centrale bankiers verplicht drastisch in te grijpen nadat ze eerst het fenomeen onderschat hebben. Beleggers vrezen dat de centraal bankiers de economie in een recessie zullen duwen. De inflatiespiraal kwam vorig najaar op gang door stijgende energieprijzen en werd versterkt door de oorlog in Oekraïne.

Sofina ruim gehalveerd

In Brussel incasseerde de index van de twintig belangrijkste aandelen, de Bel20, een terugval van 15 procent. Daarmee kent Brussel op één na zijn slechtste eerste jaarhelft sinds 2008, toen bankaandelen zwaar onderuitgingen door de financiële crisis. Alleen in de eerste helft van 2020, een periode van pandemie en lockdowns, deed Brussel het nog iets slechter (-16,11 procent).

De verliezen lopen fors op. Goud is er voor Sofina, een fonds dat belegt in groeiaandelen, met een verlies van 55 procent. Het staalaandeel Aperam is goed voor zilver met een verlies van 43 procent, terwijl het vastgoedaandeel VGP brons pakt met een verlies van 40 procent. Van de twintig aandelen noteerden er slechts drie een koersstijging: twee farma-aandelen en nutsbedrijf Elia.

• Is er opnieuw leven na de grootste crash in twintig jaar?

De bocht van de centrale bankiers stuurt ook de lange rente hoger. In België piekte die half juni op 2,46 procent, maar door de recessievrees is er recentelijk een lichte terugval tot 2 procent. Dat is nog altijd een verdubbeling tegenover eind maart. Waar eerst de groeiaandelen klappen kregen door de stijgende rente heeft de recessievrees nu steeds meer aandelen in zijn greep. Er is sprake van een salamicrash die lijkt aan te houden zolang centrale bankiers de inflatie niet onder controle krijgen.

Vandaag, de laatste dag van de eerste jaarhelft, is opnieuw een beroerde beursdag met bijvoorbeeld de Euro Stoxx 50, de index van de vijftig grootste aandelen, die 2,50 procent laat liggen. De Bel20 verliest rond de twee procent.

Wie ten slotte denkt dat aandelen het afgelopen halfjaar het hardst getroffen werden, moet ook eens naar de veilige haven bij uitstek kijken: Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar. Die kenden volgens Deutsche Bank de grootste terugval sinds de eerste helft van 1788, de start van de uitgiften.