Mertens naar derde ronde, Minnen doet stunt niet over

Greet Minnen (WTA 88) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Landgenote Elise Mertens (WTA 31) deed dat wel.

Elise Mertens knokt zich naar derde ronde

Elise Mertens (WTA 31) heeft zich donderdag met de nodige moeite verzekerd van een plek in de derde ronde op Wimbledon. Daar neemt ze het op tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 19). Die pakte in 2018 de eindzege op het Londense gras. In een eerdere ontmoeting in Doha, won Mertens al.

Mertens, het 24e reekshoofd, schakelde in de tweede ronde de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 100) uit in drie sets. Woensdagavond werd de partij door de invallende duisternis stilgelegd bij 1-1 in sets. In de beslissende derde set trok Mertens aan het langste eind: 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5 na 3 uur en 13 minuten. De Belgische moest in de tweede set twee matchballen wegwerken.

Minnen strandt in tweede ronde

Foto: BELGA

In de tweede ronde verloor Greet Minnen (WTA 88) twee sets van de Chinese Zheng Qinwen (WTA 52): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 14 minuten.

Woensdag stuntte Minnen door in de eerste ronde de Spaanse topper Garbiñe Muguruza (WTA 10), Wimbledonwinnares in 2017, uit te schakelen. De 24-jarige Minnen stond vorig jaar voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Ze strandde toen in de eerste ronde.