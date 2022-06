Ook Coquard en Impey kunnen niet starten in Tour door positieve coronatest

Ook Bryan Coquard (Cofidis) en Daryl Impey (Israel-Premier Tech) zullen vrijdag niet starten in de Tour de France. Zij keren onmiddellijk huiswaarts nadat ze positief hebben getest op het coronavirus.

Coquard en Impey komen zo in het rijtje met Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) en Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team). Ook zij testten de voorbije dagen positief op covid-19 en kunnen vrijdag niet starten in Kopenhagen.

De dertigjarige Coquard - die hoopte in zijn zesde Tour op jacht te gaan naar een eerste ritzege - wordt vervangen door Pierre-Luc Périchon. De 35-jarige Périchon begint aan zijn zevende Tour de France.

Impey had begin deze week een hoogrisicocontact en vergezelde daarom de teambubbel van Israel-Premier Tech nog niet. Hij miste zo de teampresentatie woensdagavond. De 37-jarige Zuid-Afrikaan zou aan zijn negende Tour gaan beginnen. Hij won in 2019 een etappe. De Israëliër Guy Niv is zijn vervanger, voor hem is het zijn tweede Tour.

Voor Israel-Premier Tech is het al de derde bevestigde besmetting. Ook teamleider Rik Verbrugghe heeft positief getest op het coronavirus en zal zijn ploeg niet kunnen vergezellen in de Tour de France.