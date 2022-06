Van Quickenborne komt tegemoet aan noodkreet magistratuur

Na een vlammende brief van het College van Hoven en Rechtbanken maakt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geld vrij om versneld 54 vacatures in te vullen, veel meer dan aanvankelijk begroot.

‘We stellen vast dat de werking van de hoven en rechtbanken nog ­altijd niet naar behoren gefinancierd wordt en al helemaal niet geherfinancierd wordt.’ In een vlammende brief aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) klaagde Fabienne ­Bayard, als voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken de spreekbuis van de rechters in ons land, vorige maand de onderfinanciering van de magistratuur aan.

Aanleiding was het budget dat de overheid ter beschikking had gesteld om gepen­sioneerde rechters te vervangen. ‘Ontoelaatbaar laag’, schreef Bayard in de brief, die De Standaard inkeek. Met het bedrag kan de rechtelijke orde 21 vacatures voor magistraten en 47 voor ondersteunend personeel invullen, terwijl er respectievelijk 54 en minstens 121 vertrekken dit jaar. ‘Hiermee kan de lopende dienstverlening absoluut niet worden verzekerd’, schreef Bayard.

Gebrek aan gekwalificeerde kandidaten

De federale regering laat het jaarlijkse justitie­budget tegen 2024 groeien van 2 miljard naar 2,5 miljard euro. Van Quickenborne beloofde daarmee onder meer 800 vacatures voor de magistratuur uit te schrijven. Maar de uitvoering daarvan is complex, onder meer omdat het aantal gekwalificeerde kandidaten beperkt is.

Overleg tussen de rechtbanken en Van Quickenborne heeft ertoe geleid dat het budget van vacatures die in december werden gepubliceerd, maar niet werden ingevuld, versneld terug ter beschikking werd gesteld van de hoven en rechtbanken. Gerechtelijke stagiairs en juristen die recentelijk voor het bekwaamheidsexamen van de magistratuur slaagden, kunnen zich kandidaat stellen voor 54 openstaande betrekkingen, heel wat meer dan aanvankelijk mogelijk was.

‘Dit is zeer belangrijk, want onvoldoende rechters betekent inboeten op een tijdige en kwalitatieve dienstverlening voor de burger’, klinkt het bij het College van de hoven en rechtbanken. ‘Bijkomend budget zal echter zeker nog nodig zijn om over voldoende magistraten te kunnen beschikken zodat de hoven en rechtbanken kunnen blijven instaan voor tijdige en kwaliteitsvolle beslissingen.’