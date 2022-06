Hoe The Kid Laroi het van armoede tot wereldfaam schopte

Ed Sheeran vindt hem the biggest star on the planet. Maar geen zorgen als u nog nooit van The Kid Laroi (18) hoorde. De ster van Justin Biebers beste vriend rijst sneller dan het blote oog kan waarnemen. Van de sloppenwijken in Sydney tot het festivalpodium. Afgelopen weekend stelde het piepjonge hitwonder zich op TW Classic al voor aan het Belgische volk en vanavond doet hij dat nog eens op Rock Werchter.

Nick Cave, Florence + The Machine en Thom Yorke van Radiohead. De sterren strijken neer, vandaag in Werchter. Maar in digitale termen tipt geen van hen aan Charlton Howard, ofte The Kid Laroi. Een held ...