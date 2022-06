Jongeman overleden na sprong van brug over Netekanaal in Ranst

In Ranst is woensdagavond een 26-jarige man uit Lier om het leven gekomen in het Netekanaal. Dat zegt de lokale politie van de zone ZaRa. De man was vanop een brug in het water gesprongen tijdens een zwembeurt, maar kwam niet meer boven. Na een zoektocht van enkele uren werd zijn lichaam gevonden.

De feiten speelden zich af aan ‘Emblem-beach’, een strook naast het Netekanaal aan de brug van Emblem. Zwemmen is er eigenlijk verboden, maar het wordt er meestal wel gedoogd. Gezien de zomerse temperaturen zochten heel wat jongeren ook woensdagavond verkoeling rond en in het kanaal. Bij een van hen liep het dus mis toen hij van de brug in het water sprong.

De precieze omstandigheden van het overlijden worden nog nader onderzocht, maar de politie gaat uit van een jammerlijk ongeval.