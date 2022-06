Regenzone sluipt langzaam over het land

Donderdagochtend bereikt een golvende regenzone ons land vanaf het westen en trekt slechts traag oostwaarts in de loop van de dag. Lokaal kunnen ook onweders ontstaan.

In de voormiddag wordt het zwaarbewolkt over het westen en centrum met geleidelijk lichte regen. In de namiddag verwacht het KMI zwakke tot matige regen in alle streken. In het oosten neemt de neerslag eerder een buiig karakter aan, neemt de intensiteit toe en kunnen er ook onweders losbarsten. De maxima liggen tussen 18 graden aan de kust, 20 graden in het centrum en tot 25 graden in het oosten en lokaal 27 graden in de Kempen.

Donderdagavond ligt de golvende storing nog steeds over het hele land met zwakke tot matige regen over het westen en het centrum en is er kans op onweer over het oosten. Tijdens de nacht wordt het rustiger en droog. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 13 graden in het centrum.

Vrijdag stroomt koelere zeelucht over het land en is de atmosfeer nog licht onstabiel. We krijgen een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijk nog kans op enkele buitjes. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden op de Ardense hoogten en 21 of 22 graden in de Kempen. Aan zee wordt de wind vrij krachtig met windstoten tot 55 km/u.

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied boven Midden-Europa voor de aanvoer van zachtere lucht uit het zuiden naar onze streken. Daardoor klimt het kwik naar waarden tussen 20 of 21 graden in de Ardennen en aan zee en 23 of 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De dag start zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er wolkenvelden maar tegen de avond verdwijnen de wolken alweer.

Zondag bereikt, na een zonnige ochtend, een zeer zwakke Atlantische storing ons land vanaf het noordwesten, waardoor er tijdelijk wat meer wolkenvelden ontstaan waaruit in de kuststreek mogelijk wat druppels vallen. Over het zuidoosten is het zonniger. We halen maxima van 20 of 21 graden aan zee tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.