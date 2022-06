Ook bijgestuurd pakjesplan De Sutter stoot op liberale tegenwind

De liberalen zien tal van deelaspecten niet zitten, maar De Sutter blijft haar plan B in zijn geheel verdedigen.

De poging van minister van Post Petra De Sutter (Groen) om via een bijgestuurde pakjeswet tot meer sociale bescherming voor de pakjesbezorgers te komen, stootte woensdag prompt op tegenwind vanuit liberale hoek. Dat bleek op een IKW, een vergadering tussen de experts van de verschillende ­politieke kabinetten. De Sutter legde er haar plan B voor nadat een eind vorig jaar voorgesteld plan niet haalbaar gebleken was.

Dat het plan B gelijk op verzet stoot, is een tegenvaller voor De Sutter. Er zal nu een oplossing voor de knelpunten gezocht worden op een vergadering van kabinetschefs. Insiders zeggen dat het zoeken is naar een bijzonder dun te ­bewandelen pad. De Sutter hoopte om met haar bijgestuurde plan twee verschillende ambities te verzoenen: voldoende ruimte voor het vrije ondernemerschap waarborgen – een liberale bekommernis – én de nodige sociale bescherming voor de pakjesbezorgers inbouwen, een zorg van socialisten en groenen. De bescherming houdt onder meer een minimumvergoeding voor de bezorgers in en de ­garantie dat ze niet meer dan 9 uur per dag met een bestelwagen rondrijden. Meer transparantie over wie met welk pakje voor wie bezig is, is een andere hoeksteen.

Niet meer voor de zomer

De liberale regeringspartijen vinden echter dat het plan van De ­Sutter het vrije ondernemerschap te verregaand inperkt. Doordat de maatregelen die De Sutter bepleit één geheel vormen, wordt het lastig die af te zwakken zonder dat de pakjeswet een wassen neus wordt. De Sutter en de socialistische partijen verzetten zich alvast tegen ‘cherrypicking’, waarbij verschillende minimumeisen zouden sneuvelen.

De Sutter hoopte nog voor de ­zomer een princiepsakkoord te ­bereiken. Die hoop geeft ze nog niet op, maar het belooft bijzonder uitdagend te worden. ‘We zullen niet snel een nieuwe postwet zien’, zegt een betrokkene.