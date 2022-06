Lukaku officieel voorgesteld bij Inter

Romelu Lukaku is terug bij Inter. Dat nieuws was al even bekend, maar is woensdagavond ook officieel gemaakt door de Italiaanse topclub.

Inter deelde woensdagavond op sociale media een video van voorzitter Steven Zhang met Lukaku op het dak van het hoofdkwartier van Inter. ‘We staan hier bovenop het Inter HQ’, opende de Chinese voorzitter. ‘En kijk wie hier bij me staat.’

‘I’m back, baby’, zei Lukaku. ‘Ik ben heel gelukkig, bedankt voor het vertrouwen. Weet je nog drie jaar geleden, wanneer we hier ook stonden?’ aldus Lukaku. ‘Ja, hoor net alsof het gisteren was. Dus we gaan veel doelpunten maken in San Siro, beloof je dat?’ antwoordde Zhang. ‘Dat is waarom we hier zijn’, lachte Lukaku.

Lukaku was woensdag de hele dag in Milaan om zijn transfer af te ronden. Eerst legde hij zijn medische en fysieke proeven af, daarna trok hij naar het hoofdkwartier van Inter om zijn contract te ondertekenen. Inter huurt Lukaku het komende seizoen van Chelsea, zonder aankoopoptie, en zal het volledige salaris van de Rode Duivel overnemen.