R. Kelly veroordeeld tot 30 jaar cel in misbruikzaak

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly (55) is woensdag in New York veroordeeld tot 30 jaar cel. In september 2021 werd R. Kelly in New York schuldig bevonden aan negen misdrijven, waaronder mensenhandel, seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en omkoping. Zijn slachtoffers hadden jaren gestreden om hem voor de rechter te krijgen.

Volgens de openbaar aanklagers van New York heeft de Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly ‘decennialang misbruik gemaakt van zijn status, die gevoed werd door narcisme. Deze meneer is ervan overtuigd dat de wereld niet zonder hem kan en dat minderjarige meisjes hem juist dankbaar moeten zijn voor de kans die hij ze gegeven heeft. R. Kelly is een gevaar voor de samenleving en dient zo lang mogelijk achter slot en grendel weggezet te worden’, aldus een woordvoerder van de openbaar aanklagers.

Tijdens de rechtszaken vertelden getuigen onder meer hoe ze gedwongen werden tot seks met Kelly en dat ze zijn strikte regels moesten volgen. Volgens zijn voormalige persoonlijke assistente Cheryl Mack moesten de vrouwen om eten smeken of toestemming vragen als ze naar het toilet moesten gaan. ‘Hij is een meester in manipulatie.’

Aaliyah

Al sinds de jaren 90 wordt de zanger er geregeld van beschuldigd minderjarige meisjes te lokken en misbruiken. Zo trouwde hij in 1994 illegaal met R&B-zangeres Aaliyah, die toen 15 jaar was. Op de huwelijkspapieren zou haar leeftijd vervalst zijn naar 18 jaar. In 1997 beschuldigde Tiffany Hawkins hem van verkrachting. Als 15-jarige zou ze een seksuele relatie met hem gehad hebben. De zaak werd opgelost met een schikking van 250.000 dollar.

In 2008 kwam het wel tot een proces. Dat jaar stond hij terecht voor het maken van kinderporno, nadat in 2002 een tape aan het licht was gekomen waarop hij seks had met een minderjarig meisje. Hij werd vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat het meisje op de beelden minderjarig was.