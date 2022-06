Salah Abdeslam krijgt levenslang voor aanslagen Parijs en komt nooit meer vrij

Het assisenhof in Parijs legt Salah Abdeslam een levenslange celstraf op voor zijn bijdrage aan de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Dat hebben de beroepsrechters, die zich sinds maandag teruggetrokken hadden om over de zaak te praten, beslist. ‘Medeplichtig aan moorden, moordpogingen, ontvoering, poging tot moord op personen met openbaar gezag, allemaal in een georganiseerde bende’, zegt de voorzitter van het assisenhof. Alle verdachten zijn schuldig over de hele lijn, behalve één van hen. Ook Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, is schuldig over de hele lijn.

Salah Abdeslam zal niet vervroegd kunnen vrijkomen. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg ook levenslang. Hij moet minstens 22 jaar achter tralies blijven. Mohamed Bakkali kreeg 30 jaar cel opgelegd, net als Osama Krayem en Sofien Ayari.

Dit bericht wordt aangevuld.

In zijn laatste woorden op het proces zei Salah Abdeslam, de enige overlevende van het commando van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), dat op 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis 130 mensen doodde en honderden slachtoffers maakte: ‘Ik heb fouten gemaakt, dat is waar, maar ik ben geen moordenaar, ik ben niet iemand die mensen doodt, en als u me veroordeelt voor moord, zou dat onrechtvaardig zijn.’

‘De publieke opinie denkt dat ik op de terrassen aanwezig was om mensen neer te schieten of dat ik in de Bataclan was. U weet dat de waarheid net het tegenovergestelde is’, klonk het verder. ‘Ik heb de slachtoffers mijn excuses aangeboden, maar sommigen zullen blijven zeggen dat dit onoprecht is, of een strategie.’ Abdeslam verklaarde eerder tijdens het proces dat hij uit ‘menselijkheid’ had afgezien om zijn bommengordel te laten ontploffen.