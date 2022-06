Na ophef over uitspraken van academici UAntwerpen: twee medewerkers met onmiddellijke ingang geschorst

UAntwerpen heeft de twee medewerkers die twee weken geleden in een gefilmd gesprek kwetsende uitspraken deden over studenten van Marokkaanse origine en de Joods-orthodoxe gemeenschap met onmiddellijke ingang geschorst. Dat heeft rector Herman Van Goethem in een mail aan alle studenten en personeelsleden van de universiteit laten weten.

‘De opnames van het onbedoeld gefilmde gesprek zijn kwetsend door de negatieve uitlatingen over mensen en groepen van mensen op basis van uiterlijke en socioculturele kenmerken’, zegt rector Van Goethem. ‘De uitlatingen zijn extra pijnlijk voor studenten en medewerkers met een migratieachtergrond en voor de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken.’

De rector biedt in de mail zijn verontschuldigingen aan en hij verwijst ook naar de verontschuldigingen van de twee medewerkers. In overleg met Unia en het Hannah Arendt Instituut zullen ze betrokken worden in een professioneel traject waarbij men nagaat hoe het vertrouwen zou kunnen worden hersteld.

De UAntwerpen werkt verder een gedragscode uit voor personeel en studenten en herziet het beleid rond lesopnames.