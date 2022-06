Minnen stunt tegen tweevoudig grandslamwinnares, Wickmayer kan voorbeeld niet volgen

Greet Minnen (WTA 88) is met een stunt begonnen op Wimbledon. Onze landgenote schakelde ex-winnares Garbine Muguruza uit met sprekende cijfers. Voor Yanina Wickmayer werd de tweede ronde het eindstation tegen de Letse Jelena Ostapenko, ex-winnares van Roland Garros.

In de voorbereidingstoernooien in Rosmalen en Bad Homburg had Greet Minnen geen potten kunnen breken, maar op Wimbledon schoot ze wel indrukwekkend uit de startblokken. Tegen de Spaanse Garbine Muguruza, het nummer 10 van de wereld, pakte ze gisteren zowaar de eerste set.

Het momentum van Minnen werd echter gebroken door de invallende duisternis. Onze landgenote moest vandaag de draad weer oppikken op het Londense gras. En dat deed de Belgische zonder problemen. Ze gunde de tweevoudige grandslamwinnares geen spelletje meer en maakte het af met 6-4 en 6-0.

In de tweede ronde neemt Minnen het op tegen de Chinese Qinwen Zheng, die ook al een voormalig grandslamwinnares uitschakelde. De nummer 52 van de wereld wipte de Amerikaanse Sloane Stephens, die in 2017 de US Open won.

Wickmayer buigt voor hardhitter

Voor Yanina Wickmayer was de tweede ronde het eindstation. Ze botste op de Letse Jelena Ostapenko. De ex-winnares van Roland Garros en nummer 17 van de wereld gunde Wickmayer amper een kans met haar staalharde forehand: 6-2, 6-2.

De Letse, die in 2018 nog in de halve finales stond in Londen, mepte Wickmayer van het kastje naar de muur. Onze landgenote toonde bij momenten wel dat ze allesbehalve versleten is, maar tegen hardhitter Ostapenko was ze simpelweg niet opgewassen.

Wickmayer is de vierde Belg die wordt uitgeschakeld op Wimbledon. Eerder werden Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska en Zizou Bergs al gewipt. David Goffin en Minnen stootten wel door, Elise Mertens komt vandaag nog in actie. Kirsten Flipkens moet morgen pas aan de bak.