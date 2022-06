David Goffin stoot makkelijk door naar derde ronde Wimbledon

David Goffin (ATP 58) heeft niet veel energie verspild in zijn tweede ronde op Wimbledon. De Belgische nummer één won vlot in drie sets (6-1, 6-2 en 6-4) van de Argentijn Sebastian Baez (ATP 35).

Na twee uur wachten door nieuwe regenbuien in Londen, kon David Goffin aan zijn tweede opdracht op Wimbledon beginnen. De Luikenaar was vooraf op zijn hoede voor de snelle en beweeglijke Sebastian Baez, maar de jonge Argentijn kon niet tippen aan de ervaring van Goffin.

Onze landgenoot kon teren op een uitstekende opslag en hamerde Baez in de eerste twee sets weg. In de derde set bood de nummer 35 van de wereld meer weerwerk, maar Goffin klaarde de klus net als in de eerste ronde in drie sets.

Goffin treft in de derde ronde mogelijk de Noor Casper Ruud (ATP 6), die op Roland Garros nog de finale speelde tegen Nadal. Het derde reekshoofd moet in zijn tweede ronde wel nog afrekenen met de Fransman Ugo Humbert (ATP 112).

Het is voor Goffin zijn achtste deelname aan Wimbledon, zijn eerste sinds 2019. Toen haalde hij de kwartfinales, zijn beste resultaat ooit op het Londense gras. Vorig jaar miste hij Wimbledon door een enkelblessure. In 2020 werd het derde grandslamtoernooi van het seizoen geannuleerd vanwege de coronapandemie.