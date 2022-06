Vlaamse boeren voeren vanavond actie tegen stikstofbeleid

In navolging van hun Nederlandse collega’s trekken woensdagavond ook in Vlaanderen boeren de straat op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Ze zullen actie voeren op snelwegbruggen en op weilanden langs de autosnelwegen.

Het idee ontsproot bij enkele landbouwers die ook aanwezig waren bij de protestactie in het Nederlandse Stroe, ongeveer een week geleden. De actie leeft vooral op de sociale media, maar wordt mee ondersteund door de Stuurgroep Vennengebied, die de belangen van familiale landbouwbedrijven in de regio van het Turnhouts Vennengebied behartigt.

‘Hoeveel boeren precies zullen deelnemen, is moeilijk in te schatten’, vertelt Danny Hereijgers van de Stuurgroep. Wat wel vaststaat, is dat het zwaartepunt in de provincie Antwerpen wordt verwacht, waar boeren zich tussen 20.00 en 21.30 uur over zo veel mogelijk plaatsen langs de E19 en E34 willen verspreiden. Maar ook in andere provincies zouden op hetzelfde tijdstip acties plaatsvinden.

Er is expliciet opgeroepen om de acties luchtig te houden en de hinder voor andere weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, aldus nog Hereijgers. ‘We willen de mensen wakker maken en hen zeker niet het leven zuur maken.’ Hereijgers benadrukt dat het stikstofakkoord van de Vlaamse regering zal leiden tot een slechtere voedselkwaliteit en een hogere prijs voor de consument. ‘Met de huidige inflatie denk ik niet dat er iemand op nog hogere voedselprijzen zit te wachten’, klinkt het.

Landbouwverenigingen Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat zijn niet bij de actie betrokken. Bij de Boerenbond hopen ze vooral dat de acties beschaafd blijven.