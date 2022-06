Sieradenketen Lovisa staakt vrijdag

Bij de sieradenketen Lovisa draait de loonadministratie al een jaar vierkant. Een geplande staking vrijdag lijkt vooral een noodkreet.

Belgische werknemers van de internationale sieradenketen Lovisa staken vrijdag uit onvrede omdat ze door een gebrekkige loonadministratie al een tijdlang geen of te weinig loon krijgen. Het Australische beursgenoteerde bedrijf Lovisa nam in 2020 een deel van de Europese winkels van Six en I Am over en werd zo ook actief in België. Van de bijna 450 winkels zijn er elf in België gevestigd. Maar sinds de komst naar ons land draait de personeelsadministratie vierkant. Werknemers krijgen in het slechtste geval geen loon, in andere gevallen een veel te laag loon en in nog andere gevallen geen loonbrieven of niet de vereiste documenten om hun (ziekte)uitkering aan te vragen, zegt Mary-Anne Smeets, vakbondssecretaris van BBTK Limburg.

In Nederland en Frankrijk is de situatie niet veel beter. ‘De directie van Lovisa heeft alleen oog voor winst en regelt niet eens personeelszaken, zoals de verstrekking van loonstrookjes. Ze trekt voortdurend nieuwe mensen aan en jaagt hen dan weer weg door niet of te weinig uit te betalen. Wij voeren nu actie om deze carrousel te stoppen’, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Gegevens verwerkt in India

In Nederland komt er een sensibiliseringsactie, waarbij klanten worden ingelicht over de gang van zaken. België gaat verder: daar wordt vrijdag gestaakt.

Kristel Van Damme van ACV Puls zegt dat er al allerlei initiatieven zijn genomen om de situatie te keren, zoals verzoeningsvergaderingen en het inschakelen van de sociale inspectie. De vakbonden hebben de situatie ook aangeklaagd bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Volgende week is een vergadering op het kabinet gepland.

‘We zijn tot nu toe zeer geduldig geweest. We hebben het bedrijf proberen uit te leggen hoe ze de codes op de loonbrieven correct moeten ingeven, maar verbetering blijft uit. Ze lijken het niet ernstig te nemen’, zegt Joke Caesteker, secretaris van ACLVB.

De Belgische loongegevens lijken verwerkt te worden door een bedrijf in India. Vandaaruit gaan ze naar een sociaal secretariaat.

Volgens Smeets (BBTK) is zowat de helft van het personeel uitgevallen door de combinatie van de hoge onzekerheid en de grote werkdruk. ‘Als ergens iemand uitvalt, moet men van de andere kant van het land, of zelfs vanuit het buitenland, inspringen.’

Smeets hekelt ook dat het personeel piercings zou moeten zetten zonder enige opleiding. ‘We zijn daar nog op tijd kunnen tussenkomen. Dit is een bedrijf dat zich van de lokale wetgeving niets aantrekt.’