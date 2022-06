Wie via Airbnb huurt, mag niet meer feesten

Airbnb verbiedt klanten voorgoed om feestjes te houden in verblijven die ze via het platform boekten. Het Amerikaanse bedrijf had een tijdelijk feestverbod ingevoerd tijdens de coronapandemie. Toen werden vaak plaatsen geboekt om lockdownfeestjes te houden.

Airbnb voert de strijd tegen feestende huurders op. Vorig jaar in augustus stelde het al een verbod op feestjes in, nadat huurder het platform veelvuldig hadden misbruikt om illegale lockdownfeestjes te houden. Die feestjes kwamen soms ook voor de rechter. Destijds klonk het streng dat ‘iedereen die dat gedrag vertoont of toestaat, niet thuishoort op ons platform.’ Hoewel de coronamaatregelen inmiddels versoepeld zijn, houdt Airbnb vast aan dat standpunt.

‘De maatregel is uitgegroeid tot veel meer dan een gezondheidsmaatregel. Het is een fundamenteel onderdeel geworden van ons beleid om verhuurders en hun buren te beschermen’, klinkt het in een verklaring. Volgens Airbnb is het aantal klachten over feestgedrag met 44 procent gedaald.

Een duidelijke definitie van een feestje geeft het verhuurplatform niet, maar uit de tekst valt af te leiden dat de grens getrokken wordt bij overlast en klachten van buren. Verhuurders kunnen ook niet langer aangeven dat feestjes toegelaten zijn in hun eigendom. Feestjes met ‘open uitnodigingen’, zoals een Facebook-evenement, waren al langer verboden. Airbnb nam ook al een rist maatregelen tegen plekken die in de buurt bekendstaan als ‘feesthuizen’, nadat een bijeenkomst met meer dan honderd mensen in San Francisco was geëindigd in een dodelijke schietpartij.

Airbnb stopt wel met het plafond op een maximaal aantal toegelaten gasten. Tijdens de coronapandemie waren verblijven beperkt tot 16 gasten, maar het bedrijf vindt dat ‘verantwoorde’ familiefeesten en groepsuitstappen mogelijk moeten blijven. Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert geschorst of van het platform gesmeten te worden. Vorig jaar werden om die reden meer dan 6.600 leden geschorst.