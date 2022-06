Tourfavoriet Pogacar verliest wegkapitein Trentin na positieve coronatest

Na renner Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl) en sportief manager Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) heeft het coronavirus een derde slachtoffer gemaakt in de dagen voor de Tour de France. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) legde een positieve test af en kan niet starten. Hij wordt bij het team van kopman Tadej Pogacar vervangen door Marc Hirschi.

UAE Team Emirates maakte het nieuws woensdag bekend op sociale media. Het geeft aan dat Trentin ‘teleurgesteld is en geen symptomen vertoont momenteel’.

De 32-jarige Italiaan zou aan zijn zevende Ronde van Frankrijk beginnen. Hij won etappes in 2013, 2014 en 2019. Zijn vervanger is de 23-jarige Zwitser Marc Hirschi. Die werd enigszins verrassend in eerste instantie thuisgelaten. Hirschi zal zijn derde Tour rijden. In 2020 was hij een smaakmaker en pakte een etappezege.

De Tour start vrijdag met een individuele tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen.