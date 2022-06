Wat is er gebeurd met de zestien bronzen hazenbeelden – waarde: 25 miljoen euro – die tentoongesteld stonden in de duinen van het Zwin? ‘Gestolen’, zegt de curator van de expo. ‘In verzekerde bewaring genomen’, zegt de burgemeester van Knokke-Heist.

Alexander Tuteleers pakt er groot mee uit op de website van Sculpture link, zijn openluchtexpo. ‘Na Park Avenue in New York en Grant Park in Chicago komt Barry Flanagan deze zomer naar Knokke-Heist!’ ...