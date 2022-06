Boom zonnepanelen stoot op hogere prijzen en wachtlijsten

Volgens nieuwe berekeningen van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zijn zonnepanelen na aftrek van premies in minder dan acht jaar terugbetaald.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden al meer dan de helft meer zonnepanelen op Vlaamse daken gelegd dan in dezelfde periode vorig jaar: 16.430 installaties, goed voor 71 megawatt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

De verwachting dat de hoge elektriciteitsprijzen meer gezinnen zouden overtuigen om zonnepanelen te installeren, lijkt dus uit te komen. Zonnepanelen zijn een uitstekende manier om aan de torenhoge elektriciteitsfacturen te ontsnappen. Tot eind dit jaar wordt er bovendien een premie tot 1.500 euro voor toegekend.

Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. De kostprijs van zonnepanelen is de voorbije maanden fors gestegen, waarschuwt Bothuyne. Ook stoot de sector op zijn limieten door de grote vraag en zijn er haperingen in de aanvoer van nieuwe panelen. Daarbovenop komen nog de werken aan de Fluvius-website van de voorbije maanden, waardoor een tijdlang geen pv-installaties aangemeld konden worden en de premie-aanvragen vertraging opliepen.

Demir liet in mei het premiestelsel evalueren en besluit dat, rekening houdend met de hoge elektriciteitsprijzen, de terugleververgoedingen en het capaciteitstarief, de verwachte terugverdientijd voor een standaard zonnepanelen-installatie (pv-installatie) volgend jaar minder dan acht jaar zou bedragen voor mensen die van een premie genieten en minder dan negen jaar voor wie er geen recht op heeft.

Hogere premies ‘onnodig’

Demir maakt daaruit op dat het niet nodig is om terug te komen op de geplande verlaging van de premies. Bothuyne had gevraagd om de premie volgend jaar niet te verlagen naar maximaal 750 euro, zoals de Vlaamse regering was overeengekomen, maar te houden op 1.500 euro. Demir gaat daar niet op in.

‘Het behouden van de hogere premie is onnodig’, zegt ze. ‘Het geld zou terechtkomen bij de installateurs, die er bij het opstellen van hun offertes rekening mee houden. Dat is niet de bedoeling.’ Wel dringt ze er bij netbeheerder Fluvius op aan om meer personeel in te zetten om de premie-aanvragen tijdig te verwerken.

Bothuyne vraagt toch meer aandacht voor de lagere middenklasse. ‘Zonnepanelen zijn rendabel, maar voor hen is dit toch geen evidente investering. Velen kunnen ze zich alleen veroorloven omdat de Vlaamse regering er een onmiddellijke premie aan verbonden heeft’, zegt hij. ‘Het is belangrijk dat die snel wordt uitbetaald en daar wringt het schoentje. Door de vertragingen dreigen mensen niet meer in aanmerking te komen voor de hogere premie van 1.500 euro.’