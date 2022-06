Belgische cinematograaf Ruben Impens mag toetreden tot organisatie achter Oscars

Vlaams filmtalent doet het goed. En dat is ook de Academy niet ontgaan. Ruben Impens, een Vlaamse ‘director of photography’ (DoP), is uitgenodigd om toe te treden tot de organisatie achter de Oscars.

Wie The broken circle breakdown of recent nog Gouden Palm-winnaar Titane zag, kon daar het werk van de Vlaamse chef fotografie Ruben Impens bewonderen. De director of photography (DoP) bepaalde ook het beeld in Le otto montagne, de nieuwe film van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch die dit jaar furore maakte op het filmfestival in Cannes. Ook de Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft Impens’ werk opgemerkt. De organisatie achter de Oscars nodigde hem uit om lid te worden van de club.

Ruben Impens Foto: BELGA

De Academy nodigt elk jaar een selecte groep filmprofessionals uit om toe te treden. Dit jaar vielen tien chefs fotografie die eer te beurt, onder wie dus Ruben Impens. De organisatie kijkt daarvoor naar onderscheidend talent en houdt rekening met gelijkheid en vertegenwoordiging. In het verleden werden regisseurs Felix van Groeningen, Dominique Deruddere, Michaël Roskam, Stijn Coninx, Emma De Swaef, Sahim Omar Kalifa, chef fotografie Jo Willems en monteur Nico Leunen al uitgenodigd door de Academy om lid te worden.

Belgisch filmtalent

De uitnodiging is een hele eer en bewijst opnieuw dat het goed gaat met de Vlaamse filmprofessionals. Dat is geen toeval, schreef filmrecensent Jeroen Struys onlangs nog in deze krant. Er is een ecosysteem gecreëerd waarin talent kan gedijen, zowel voor als achter de schermen, met tal van namen die grote sier maken in het buitenland. Zo was Cannes dit jaar met maar liefst drie Belgische kanshebbers op de Gouden Palm een hoogtepunt voor onze filmindustrie. In Hollywood is regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah dan weer graag gezien, net als chef fotografie Nicolas Karakatsanis, die onlangs de beelden van Disneyfilm Cruella voor zijn rekening nam.

De Academy zelf heeft er de voorbije jaren ook een hobbelig parcours opzitten. In 2015 schopte de hashtag #Oscarssowhite de Amerikaanse filmwereld een geweten. Filmfans protesteerden zo tegen het gebrek aan diversiteit binnen de Oscars. Sindsdien is de samenstelling van de organisatie grondig herschikt. Er werden dit jaar 397 nieuwe leden uitgenodigd. 44 procent daarvan is vrouw en 37 procent behoort tot een ondervertegenwoordigde gemeenschap. De helft van de Academy, met hoofdzetel in de VS, is afkomstig uit 53 landen en gebieden buiten de Verenigde Staten. Ook Billie Eilish kreeg dit jaar een uitnodiging in de bus. Zij won vorig jaar een Oscar voor de James Bond-song No time to die.