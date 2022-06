Inflatie ook voelbaar in de winkelkar

Hogere energieprijzen sijpelen steeds meer door naar de winkelrekken. In acht maanden tijd werd onze winkelkar 7,3 procent duurder.

Spaghetti, een courgette, Luikse wafels, koffie ... het is slechts een greep uit de producten waarvoor u meer betaalt dan acht maanden geleden. De Standaard nam de proef op de som en vulde een nagenoeg identieke winkelkar in een willekeurige Delhaize-winkel. Op 19 oktober 2021 namen we alle producten nog mee voor 93,8 euro. Op 28 juni rekenden we voor 100,65 euro af aan de kassa. Dat is een stijging van 7,3 procent.

Boodschappen doen wordt duurder. Foto: Fred Debrock

Bij het merendeel van de producten is een prijsstijging merkbaar. Dat zal u het meest merken bij Luikse wafels, spaghetti, koffie, courgette en klein bruin brood. Brood is wel minder gevoelig voor inflatie in de supermarkt dan bij de bakker, waar de prijzen sneller omhoog evolueren. Bij sommige producten gaat het om een kleine prijsstijging in absolute cijfers. Zo betaalt u een euro meer voor koffie, maar slechts veertien cent meer voor een courgette. Toch steeg de prijs van de courgette in relatieve cijfers sterker.

Foto: Jimmy Kets

Winkelkarren vergelijken in de loop der maanden is geen eenvoudige klus. Soms kregen producten een andere verpakking, waardoor ze net iets meer of minder inhoud bevatten. Dat kan een vertekend beeld geven. Zo komt de wijn nu in een fles van anderhalve liter, dubbel zo groot geworden dan in oktober, en een pot mayonaise werd een tikkeltje hoger. Soms verdwijnen producten uit de rekken, zoals het geval is met de biologische olijfolie. Een vergelijkbaar alternatief draaide meteen duurder uit bij het afrekenen.

In onze winkelkar waren er twee uitzonderingen op de opwaartse trend, waarbij de prijs daalde. Het ging om fairtradechocolade en plakjes kaas.

Producten volgen eigen pad

Een grafiek die de prijsevolutie per product toont, leert ons dat het ene product al veel sneller een nieuw prijsetiket kreeg dan het andere. De bak Jupiler, bijvoorbeeld, werd maanden geleden al een stuk duurder, maar bleef de laatste maanden wel vasthouden aan die prijs.

Andere aankopen behielden lang een lage prijs en kenden slechts laat een prijsevolutie. Dat is het geval bij onder meer courgettes, peren, preparé en bloemkool. Nog andere producten gingen in de maanden januari en februari even aan hogere prijzen over de toonbank, terwijl ze nu weer aan een lagere prijs in de rekken staan. Voorbeelden daarvan zijn mayonaise, frangipanes, rodekool met appel en spaghetti.

Dan zijn er nog de gestage stijgers, die doorheen de maanden beetje bij beetje een schepje boven op de prijs doen. Dat is bijvoorbeeld het geval met een pak koffie van Douwe Egberts, gepaneerde vis, sinaasappelsap, varkens- en kalfsworst en Luikse wafels.