Rusland heeft maandag een winkelcentrum in Krementsjoek gebombardeerd. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski waren op dat moment duizend mensen aan het winkelen. Nu zijn beelden van een bewakingscamera vrijgegeven die het moment van de inslag tonen. De impact van de raket was voelbaar in een nabijgelegen park, waar wandelaars in alle chaos dekking probeerden te zoeken.