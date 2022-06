Inflatie piekt op 9,65 procent

De inflatie blijft maar stijgen en klom afgelopen maand naar 9,65 procent, het hoogste niveau sinds 1982. Energie blijft de grote boosdoener, maar ook voeding levert een belangrijke bijdrage.

De hoop dat de inflatie in mei haar hoogtepunt bereikt zou hebben, is ijdel gebleken. Ook juni was opnieuw een maand van stijgende kosten, blijkt uit cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel woensdagochtend heeft gepubliceerd.

Energie blijft de grote boosdoener. De energieprijzen stegen deze maand globaal genomen met 55,99 procent en zijn goed voor de helft van de inflatiepiek. Hoewel aardgas afgelopen maand een klein beetje goedkoper werd, kost het nog altijd 109,1 procent meer dan een jaar geleden. Elektriciteit is in een jaar tijd 49 procent duurder geworden en motorbrandstoffen kosten 39,2 procent meer dan een jaar geleden.

Maar ook voeding levert een steeds belangrijkere bijdrage aan de inflatie. De voedingsinflatie was in november nog verwaarloosbaar (0,47 procent), maar is inmiddels al opgelopen tot 8,44 procent, tegenover 6,32 procent in mei.

Kerninflatie

Vis was in november nog 0,4 procent goedkoper, maar is in de maand juni 11,3 procent duurder geworden. Brood en granen en eetbare oliën, zoals olijfolie, zijn respectievelijk 11,2 en 20 procent duurder dan een jaar eerder – die inflatie ligt iets lager dan in mei, maar blijft hoog. Vlees is 8,3 procent duurder geworden, terwijl dat in november amper 0,8 procent was.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met energie en verse voeding, is gestegen tot 5,07 procent. Dat is ruim het dubbele van het cijfer van 2 procent dat de Europese Centrale Bank nastreeft. Behalve energie en voeding gingen in juni ook de prijzen van onder meer telecommunicatiepacks, aankoop van voertuigen en private huur fors omhoog. Aardgas, alcoholische dranken, elektriciteit en kleding hadden daarentegen een (licht) verlagend effect op het indexcijfer voor juni.