Wout van Aert wil eerst de gele trui in de Tour, daarna pas de groene: ‘De openingstijdrit is al een tijdje mijn doel’

Wout van Aert is klaar voor de Tour. Dat heeft onze landgenoot gezegd tijdens een persconferentie in Kopenhagen, waar de Ronde van Frankrijk vrijdag van start gaat.

Wout van Aert gaat voor de groene trui dit jaar, kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard gaan voor geel bij Jumbo-Visma. Staan beide doelen elkaar niet in de weg? ‘Ik zie geen probleem om beide te combineren’, aldus Van Aert.

‘Geel en groen zijn twee grote ambities. Ik toonde in vorige edities van de Tour dat ik veel taken kan combineren. Voor geel gaan is de droom van ons team, we jagen er al enkele jaren op. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen. Groen zal natuurlijk wel veel energie vergen. Dit jaar heb ik meer vrijheid om groene punten te pakken. In vlakke sprints, maar ook in de bergetappes.’

Van Aert gelooft alvast in de tandem Roglic-Vingegaard. ‘Het is beter om meerdere leiders te hebben, er kan veel gebeuren. Hopelijk raken we door de eerste week met Roglic en Vingegaard in een goede plaats in het klassement. Tadej Pogacar is de grote favoriet, maar we zullen tegen hem strijden. Met onze twee leiders kunnen we dat wel.’

Kan Van Aert eventueel geel pakken in de openingstijdrit? ‘Ja, het is al lang een doel van mij om daar geel te pakken. Maar met mijn knieblessure leek dat even ver weg. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets. We starten in de hoofdstad, echt in het centrum. Het zal technisch zijn, maar ik vind dat tof. De proloog is langer dan normaal, dus dat moet mij wel liggen.’

Geen pijn meer

Aan zijn knieblessure zal het alvast niet liggen. ‘Ik heb geen pijn meer, maar we moeten er wel voorzichtig mee omgaan. Ik geloof dat ik nog altijd een heel goed niveau heb. Ik heb veel motivatie. Mentaal was het niet ideaal, maar ik zal mijn best doen, zoals ik al altijd heb gedaan.’ Ook corona is niets nieuws voor de renner. ‘Het maakt geen echt verschil in het team, maar het is nu meer in het nieuws met wat gebeurd is in Zwitserland (meerdere renners in de Ronde van Zwitserland testten positief en verschillende teams stapten uit de wedstrijd, red.). We zijn dus gewaarschuwd. Maar we zijn altijd voorzichtig gebleven. Iedereen hier is gezond en we doen alles om dat zo te houden. Hopelijk kunnen we ons echt op de race focussen.’