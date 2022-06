Boerenprotest in Nederland escaleert: boeren breken door blokkade bij woning minister

Het Nederlandse protest tegen het stikstofbeleid is dinsdagavond opnieuw uit de hand gelopen. Protesterende boeren zijn tot aan het huis van de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof geraakt. De politie kon er niet verhinderen dat daar een tank met bemesting werd leeggespoten.

Boeren trokken er met hun tractoren naar verschillende grote steden, diverse snelwegen raakten geblokkeerd, de banden van politieauto’s werden lek gestoken en zelfs hulpverleners kregen het hard te verduren.

De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

De plannen van de Nederlandse regering gaan dus nog een stuk verder dan het stikstofakkoord van de onze Vlaamse regering en het protest is dan ook navenant. Dinsdagmiddag zakten landbouwers massaal af naar Den Haag, waar op dat moment gestemd werd over moties die werden ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week in de Tweede Kamer.

Maar daar bleef het niet bij. Op verschillende snelwegen ontstonden lange files door acties met landbouwvoertuigen. Op meerdere plekken langs de snelwegen, zoals de A12 tussen Den Haag en Utrecht, werden hooibalen in brand gestoken.

Tot bij woning minister

Dinsdagavond liep het protest nog meer uit de hand toen boze boeren zich naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) begaven en er in de straat door een afzetting van de politie braken. Ze duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. De minister was op dat ogenblik niet thuis, haar familie wel, aldus haar woordvoerder. Het is de tweede dag op rij dat boeren betoogden tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister.

Volgens de politie zijn bij de actie ‘duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners’, laat de politie op Twitter weten. ‘Dit is gewoon intimiderend’, aldus politiecommandant Willem Woelders, die eerder op de dag al liet weten dat de acties van de boeren verharden. Hij wil kijken of de mensen opgespoord kunnen worden.

Maandag plaatste de politie nog een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden werd voor het eerst bij het huis van de bewindsvrouw betoogd. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.

Situatie in de straat van stikstofminister Van der Wal loopt totaal uit de hand, bevestigt haar woordvoerder zojuist. Politiemacht is onderweg. Minister zelf is niet thuis, haar gezin wel. #boerenprotest https://t.co/JTsAhBbCQK — Peter Winterman (@PeterWvanDeT) June 28, 2022