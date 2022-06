Wolken vegen woensdagnamiddag zonnig begin van de dag weg

Het blijft woensdagvoormiddag zonnig. Later verschijnen er meer wolken over het noordwesten. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden. Dat meldt het KMI.

Donderdag trekt een actieve regenzone over ons land. In het oosten wordt de regen voorafgegaan door mogelijk felle onweersbuien. De maxima liggen tussen 17 en 27 graden.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en meestal droog. Maxima van 16 tot 21 graden.

Tijdens het weekend is het meestal vrij zonnig. De temperaturen zitten in de lift: zaterdag krijgen we 23 graden en zondag is zelfs een 27 graden mogelijk.