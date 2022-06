Abortus in Texas blijft voorlopig legaal, oordeelt rechter

Abortus blijft in de Amerikaanse staat Texas voorlopig legaal, nadat een rechter dinsdag een abortusverbod uit 1925 tijdelijk heeft geschorst. Dat meldt persbureau Reuters.

Een aantal Texaanse abortusklinieken spande maandag een rechtszaak aan om te voorkomen dat een abortusverbod uit 1925 weer van kracht wordt, zodra het recht op abortus in de Verenigde Staten landelijk officieel wordt afgeschaft. De rechter oordeelde in hun voordeel en vindt dat het verbod uit 1925 in strijd is met wetten die daarna zijn aangenomen. Ze blokkeerde de oude wet daarop voorlopig.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof adviseerde vrijdag om de grondwettelijke bescherming van abortus, dat in 1973 werd vastgelegd in het arrest Roe v. Wade, af te schaffen. Staten zijn hiermee nu vrij om abortus te verbieden. De uitspraak van het hof is echter pas officieel als de rechters een formeel vonnis hebben opgesteld, een proces dat doorgaans 25 dagen duurt.

Verschillende Amerikaanse staten hebben wetten klaarliggen die abortus verbieden en die gelijk in werking treden zodra het officiële vonnis van het Hooggerechtshof gepubliceerd is. In Texas zou deze wet 30 dagen na het vonnis van het hof van kracht worden, maar na de uitspraak van de rechter van dinsdag kan dit niet meer. In Louisiana gebeurde maandag hetzelfde.

Het gaat expliciet om abortussen tot zes weken, die voorlopig door kunnen gaan. De abortuswet in Texas is zeer streng en alleen toegestaan in de eerste zes weken van de zwangerschap. In België is abortus legaal tot twaalf weken na bevruchting, of in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer de zwangerschap het leven van de moeder in gevaar brengt.

‘Elk uur dat abortus in Texas toegankelijk is, is een overwinning’, liet de advocaat van de aanklagers dinsdag in een verklaring weten. De procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, schreef op Twitter dat hij onmiddellijk in beroep is gegaan tegen de ‘verkeerde’ beslissing van de rechter en is van mening dat de wetten die golden voor Roe v. Wade ‘voor 100 procent van kracht en grondwettelijk zijn’.

Op 12 juli buigt het Texaanse hof zich opnieuw over de zaak. Volgens lokale media wordt met de uitspraak van de rechter in het beste geval toegang tot abortus in Texas met twee maanden verlengd.