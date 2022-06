Drie goals en drie assists voor Davinia Vanmechelen in uitzwaaiwedstrijd Red Flames tegen Luxemburg

De Red Flames (Fifa-19) hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het EK Luxemburg (Fifa-113) ruim gewonnen. Bondscoach Ives Serneels stuurde zijn B-ploeg tussen de lijnen, maar die kende amper problemen met de Luxemburgers. Het werd 6-1, met Davinia Vanmechelen als uitblinkster met een voet in elke goal.

Davinia Vanmechelen (22) is nu echt terug bij de Red Flames. De aanvalster van Club YLA (sinds deze maand) viel in april nog uit de selectie van de nationale ploeg vanwege te slechte fysieke parameters, maar knokte zich terug bij de selectie richting het EK. De te slechte parameters zijn van de baan en Vanmechelen voetbalt na een sterk seizoen bij Standard nu ook opnieuw met vertrouwen bij de Flames.

Deze oefencampagne viel ze tegen Noord-Ierland al sterk in en tegen Luxemburg werd ze beloond met een basisplaats. Vanmechelen haalde haar sterkte traptechniek boven en scoorde prompt een hattrick en gaf een assist. Al had ze nog vaker kunnen scoren, maar met haar goals verwende ze het thuispubliek in Lier in de afzwaaiwedstrijd van de Red Flames.

Lenie Onzia neemt afscheid

Ives Serneels had voor de gelegenheid gekozen voor een B-elftal omdat hij zoveel mogelijk speelsters nog minuten wilde gunnen voor het EK. Zo kregen onder andere doelvrouw Diede Lemey, Ella Van Kerkhoven, Kassandra Missipo en Jody Vangheluwe een basisplaats. De Belgen startten het beste aan de partij en Vanmechelen maakte er al na veertien minuten 1-0 van. Daarna vielen de Flames echter wat stil en kregen ze zowaar een doelpunt tegen. Na niet sterk genoeg verdedigen van onder meer Amber Tysiak kon Caroline Jorge uithalen: 1-1.

Foto: BELGA

De Flames herstelden echter snel hun overwicht en nog voor rust stond het 3-1. Vanmechelen prikte er nog eentje tegen de netten en daarna schilderde ze vrije trap op het hoofd van Tysiak. De centrale verdedigster zette zo haar verdedigende fout recht. Meteen na rust maakte opnieuw Vanmechelen de 4-1. Wedstrijd gespeeld.

Intussen stond Lenie Onzia al tussen de lijnen. De ex-speelster van OHL speelde zo haar laatste wedstrijd in haar carrière, want een plaatsje in de definitieve EK-selectie kon ze niet veroveren nadat ze in mei haar voetbalschoenen op clubniveau al aan de haak ging. Ook enkele andere afvallers, zoals Jill Janssens en Jassina Blom kregen nog speelminuten van Serneels, maar het waren opnieuw EK-gangers Vanmechelen en Tysiak die elkaar vonden en voor de 5-1 zorgden. Vanmechelen trapte een corner richting Tysiak, die nog maar eens bewees dat ze een wapen is op stilstaande fases. De verdedigster kopte de 5-1 in doel. En even later was Vanmechelen daar opnieuw. Dit keer vond ze met haar voorzet Jassina Blom: 6-1. De Flames namen zo afscheid van België met de mexican wave die door het Lisp ging en met een ruime (en verwachte) zege tegen Luxemburg.

Op 6 juli reizen ze af naar Engeland, waar op 10 juli de eerste groepswedstrijd van onze nationale ploeg tegen IJsland op het programma staat.