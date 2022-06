Serena Williams verliest thriller bij comeback

Drie uur lang vocht ze op mentaliteit en winnaarsdrang tegen de Française Harmony Tan, maar Serena Williams betaalde uiteindelijk de prijs voor haar gebrek aan fitheid en ritme bij haar comeback in Wimbledon (5-7, 6-1, 6-7).

Het is afwachten of de 40-jarige Amerikaanse nu op de US Open mikt en een nieuwe gooi doet naar het grandslamrecord van Margaret Court (24).

Van de Belgen in het enkelspel plaatsten Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens en David Goffin zich gisteren voor de tweede ronde. Maryna Zanevska en Zizou Bergs zijn uitgeschakeld.

Greet Minnen stuntte tegen de Spaanse ex-Wimbledon-kampioene Garbiñe Muguruza en pakte de eerste set met 6-4, maar zag haar wedstrijd nadien geschorst door de invallende duisternis.

De Italiaan Matteo Berrettini, verliezend finalist van vorig jaar, ligt uit het toernooi. Hij testte positief op corona en moet verstek geven. Ook de Kroaat Marin Cilic, finalist in 2017, verlaat Wimbledon wegens covid-19.