Maxwell veroordeeld tot twintig jaar cel voor ronselen van minderjarige meisjes

Ghislaine Maxwell (60) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. De Britse werd einde vorig jaar al schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein.

De zestigjarige Maxwell werd eind december al schuldig bevonden. De jury achtte het bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor de zedendelinquent en haar vriend Jeffrey Epstein.

Nu kent ze ook haar straf. Maxwell krijgt twintig jaar cel. Dat is de straf die het openbaar ministerie gevorderd had, maar waarvan haar advocaten vonden dat die veel te zwaar was. De vrouw mocht volgens hen niet gestraft worden voor de misdaden van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel. De advocaten haalden ook verzachtende omstandigheden aan, zo zou ze bedreigd worden in de gevangenis en had ze een emotioneel moeilijke jeugd. Maar daar ging de rechter niet in mee. Het werden er dus toch twintig.

‘Een straf van 240 maanden is voldoende en niet zwaarder dan nodig’, zei ze. ‘Mevrouw Maxwell nam rechtstreeks, herhaaldelijk en gedurende vele jaren deel aan een afschuwelijk plan om meisjes te verhandelen en te misbruiken’, ging ze verder. ‘Mevrouw Maxwell werkte samen met Epstein om jonge, kwetsbare slachtoffers uit te kiezen en speelde een centrale rol bij het vergemakkelijken van misbruik.’

Maxwell krijgt ook een boete van 750.000 dollar (zo’n 712.000 euro). De rechter merkte op dat de Epstein de vrouw 10 miljoen dollar heeft nagelaten in zijn testament. De advocaten van Maxwell spraken dat tegen, maar volgens de rechter heeft ze genoeg redenen aan te nemen dat Maxwell nog steeds de middelen om die boete te betalen.