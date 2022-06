Nieuwe inzichten heeft het proces van de eeuw in Parijs niet opgeleverd. Maar de slachtoffers van de aanslagen zijn toch tevreden met de manier waarop het is verlopen. ‘Niemand gaat hier gefrustreerd weg.’

Vandaag, woensdag, valt de uitspraak in het Franse proces van de eeuw. Het proces over de aanslagen van 13 november 2015 is met voorsprong het langste dat ooit in Frankrijk gevoerd werd. Het begon op ...