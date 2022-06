Oproep | Laat u zich testen op corona?

De Standaard zoekt getuigenissen van personen die recent coronasymptomen hebben gekregen. Had u tijdens de voorbije twee weken het vermoeden dat u besmet was? We zijn benieuwd naar wat u daarmee deed. Kocht u een zelftest of liet u een PCR-test uitvoeren? Was voor u een positieve zelftest voldoende om in isolatie te gaan? Of ondernam u niets? Vertel ons waarom u zich wel/niet laat testen op corona. Als u daarover wilt getuigen, mag u mailen naar binnenland@standaard.be, liefst met vermelding van het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.