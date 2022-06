Racisme-incident in de Formule 1: schoonvader van Max Verstappen gebruikt het N-woord over Lewis Hamilton

Nadat Red Bull onlangs Juri Vips had geschorst na het gebruik van het N-woord tijdens een livestream duikt er nu een nieuw racisme-incident op in de Formule 1. Daarbij heeft Nelson Piquet zich op racistische wijze uitgelaten over Lewis Hamilton. Hamilton zelf roept op tot actie: ‘Deze archaïsche denkwijze moet veranderen en hoort niet thuis in onze sport.’

Tijdens een interview dat onlangs opdook, had Nelson Piquet het over de controversiële crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de GP van Groot-Brittannië van vorig jaar. In het interview, dat al dateert van vorig jaar, liet Piquet zich op racistische wijze uit over Lewis Hamilton. Daarbij zou Nelson Piquet tijdens zijn analyse van het incident het N-woord gebruikt hebben.

De F1, de FIA en Mercedes hebben al gereageerd op de uitlatingen van de drievoudig wereldkampioen die de vader is van Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen.

‘Discriminerende of racistische taal in welke vorm dan ook zijn onaanvaardbaar en horen niet thuis in deze maatschappij’, luidt het in een statement van de Formule 1. ‘Lewis is een ongelooflijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect. Zijn onvermoeibare inspanningen om diversiteit en inclusiviteit te vergroten, zijn een les voor velen en iets waar we ons bij F1 voor inzetten.’

Voorvechter van diversiteit

‘Wij veroordelen in de krachtigste bewoordingen elk gebruik van racistische of discriminerende taal van welke aard dan ook’, klinkt het bij Mercedes. ‘Lewis heeft het voortouw genomen in de inspanningen van onze sport om racisme te bestrijden, en hij is een echte voorvechter van diversiteit op en naast de baan. Samen delen we een visie voor een diverse en inclusieve autosport, en dit incident onderstreept het fundamentele belang om te blijven streven naar een betere toekomst.’

Ook Hamilton zelf kwam met een reactie en een oproep tot actie. ‘Het is meer dan taal’, zegt hij. ‘Deze archaïsche denkwijze moet veranderen en hoort niet thuis in onze sport. Ik word hier al heel mijn leven mee geconfronteerd. Er is genoeg tijd geweest om te leren. Het is tijd voor actie.’