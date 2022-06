Gasverbruik burgers en kmo’s bijna 20 procent lager

Het gasverbruik in de eerste helft van dit jaar lag een stuk lager dan in de eerste helft van 2021. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) waarschuwt dat de energieprijzen hoog blijven.

Voor gezinnen en kleinere bedrijven daalde het gasverbruik tussen 1 januari en 26 juni met 18,5 procent vergeleken met een jaar voordien, blijkt uit cijfers van gasnetbeheerder Fluxys. Dat heeft allicht te maken met de hoge energieprijzen, maar niet alleen daarmee. De winter van 2021 was ook een stuk kouder dan die van dit jaar, met 27 vriesdagen tussen januari en april, vergeleken met 17 vriesdagen dit jaar.

Ook het gasverbruik van de industrie daalde met 11,2 procent, als gevolg van de hoge prijzen, wat de kwetsbaarheid door de afhankelijkheid van gas beklemtoont. De elektriciteitscentrales hadden 26,45 procent minder gas nodig, door de hoge beschikbaarheid van de kerncentrales en de volle ontplooiing van de eerste zone windmolens op zee.

Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zijn er vandaag geen aanwijzingen dat de energiebevoorrading in gevaar komt. ‘Maar de situatie wordt elke dag geëvalueerd’, zegt ze. ‘Slim omgaan met energie is belangrijker dan ooit.’

Isolatie

De federale regering lanceerde in april al de campagne ‘ik heb impact.be’ om gezinnen aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen. De campagne, met concrete maatregelen om energie te besparen, heeft volgens Van der Straeten een grote impact gehad.

Ze waarschuwt tegelijk dat er geen beterschap zit aan te komen. ‘De pijnlijke realiteit is dat de energieprijzen hoog blijven en mogelijk nog zullen stijgen als de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan dichtdraait’, zegt ze. ‘Om je op de volgende winter voor te bereiden, zijn er extra stappen nodig. Isolatie is de beste keuze en daar begin je het best nu mee’, zegt ze.

Van der Straeten vraagt de gewesten om hun verantwoordelijkheid te nemen om burgers aan te raden te isoleren of zonnepanelen te leggen, en erover te waken dat de tweede zone windmolens op zee er zo snel mogelijk kan komen. ‘Infrastructuurwerken mogen niet tot vertraging leiden’, zegt ze met een verwijzing naar het omstreden Ventilus-project, de hoogspanningslijn die de elektriciteit van de wind op zee naar het binnenland moet brengen.