Podcast | Hoe steenkool een onverwachte terugkeer maakt

Nog niet zo lang geleden was het in Europa duidelijk: we moeten van steenkool af. Maar kijk, de energiecrisis luidt de terugkeer van steenkool al in. Kan het zwarte goud onze energiefactuur drukken? En is dat dan geen verschrikkelijk slechte zaak voor het klimaat?

