Vroege vogels hadden het volk waarschijnlijk al gespot aan het Sportpaleis in Merksem. Dinsdagavond treedt de populaire Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish er op. Enkele fans hebben vannacht op een matrasje aan de zaal geslapen om de allerbeste staanplaatsen te kunnen bemachtigen.

‘Ik sta hier al sinds 18 uur gisteravond’, vertelt Fleur Philips (16). ‘Concerten zijn mijn leven en front row staan is een must.’ Volgens de jonge fan heeft Eilish het stukje voetpad afgehuurd voor het publiek. ‘Dat heeft de beveiliging van het Sportpaleis ons verteld, anders waren we allang weggestuurd door de politie’, zegt ze.

‘Typisch Billie’, vertelt haar vriendin Yasmin Moukhliss (18). ‘Ze houdt echt van haar fans en toont heel veel respect. Dat is ook waarom wij haar graag zien.’ Of de mama’s van de twee het niet erg vonden dat ze onder een brug hebben geslapen? ‘Mijn mama is dat gewoon’, klinkt het. ‘Ze begrijpt dat we dit graag wilden doen.’